Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, также уничтожены 253 зенитных ракетных комплекса, 2 388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок РСЗО, 1 029 орудий и минометов и 2 232 единицы специальной военной автотехники.

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В Минобороны России рассказали о потерях военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2 388 танков и других боевых бронированных машин», - сказал Конашенков.

Он уточнил, что еще уничтожены 256 установок РСЗО, 1 029 орудий и минометов и 2 232 единицы специальной военной автотехники.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ - их силами поражены 73 военных объекта Украины за ночь.

Также Конашенков отметил, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары еще по 1 053 военным объектам Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов