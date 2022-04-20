Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 73 военных объекта Украины за ночь
В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины», - отметил Конашенков.
По его словам, среди этих объектов - четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и военной техники Украины, четыре склада боеприпасов и семь опорных пунктов. Кроме этого, удалось уничтожить батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б», девять бронемашин и шесть танков.
Кроме этого, Конашенков заявил, что силами ракетных войск и артиллерии нанесены удары по 1 053 военным объектам Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов