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В МО РФ предложили сложить оружие украинским боевикам на «Азовстали» в Мариуполе

11:04 19.04.2022
По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, сложившим оружие боевикам будут сохранены жизни.
В МО РФ предложили сложить оружие украинским боевикам на «Азовстали» в Мариуполе
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Минобороны России предложили сложить оружие украинским боевикам на «Азовстали» в Мариуполе. Это сделал начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев. 

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 (мск) 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», - заявил Мизинцев. 

Начальник НЦУО сообщил о предусмотренном для реализации этого предложения алгоритм действий. Сначала, с 13:00 по Москве необходимо установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Затем, с 13:30 предполагается объявить «режим тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение обеими сторонами.

Обе стороны должны обозначить действие этого режима поднятием флагов - красных со стороны РФ и белых со стороны Украины. Кроме этого, по словам Мизинцева, необходимо подтвердить факт готовности к введению «режима тишины» по всем каналам связи. 

«С 14:00 до 16:00 (мск) – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов», - подытожил Михаил Мизинцев. 

Начальник Национального центра управления обороной России призвал официальные власти Киева проявить благоразумие и отдать указания боевикам на «Азовстали» о прекращении бессмысленного сопротивления. Также он обратился напрямую к этим боевикам, предложив им принять такое решение самостоятельно, сложить оружие и сохранить жизнь. 

«Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», - отметил Мизинцев.

Также Михаил Мизинцев сообщил о подготовке украинскими спецслужбами чудовищной провокации с расстрелом мирных жителей под Одессой

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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