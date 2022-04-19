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СМИ: немцы стали тратить на еду накопленные деньги

Андрей Неделя
09:04 19.04.2022
Жители Германии начали во многом себе отказывать в связи с повышением цен на электричество, топливо и продукты.
СМИ: немцы стали тратить на еду накопленные деньги
© Фото: Alesia Kozik, Pexels
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Жители Германии стали жить хуже из-за роста инфляции в стране. Как сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, накопленные деньги немцы тратят на еду. Люди начали во многом себе отказывать в связи с повышением цен на электричество, топливо и продукты.

Согласно данным опроса социологического института Ipsos, 43% заявили, что их финансовое положение ухудшилось, 47% переживают за свое будущее, а 20% «не могут спать по ночам» из-за проблем с деньгами.

Источник подчеркивает, что каждый третий немец в целях экономии пытается реже использовать бытовую технику и ТВ, 44% уменьшили мощность своих обогревателей, а около 3% вообще их полностью отключили.

Сильнее всего от происходящего пострадали немцы в возрасте от 25 до 34 лет, которые живут в собственных домах и имеют кредиты. Они в среднем все реже откладывают деньги и инвестируют.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил немцев о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине, а министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что конфронтация с Россией, а также полный отказ от закупок энергоносителей из РФ может спровоцировать раскол немецкого общества.

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