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В Минфине ФРГ предупредили немцев о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

Алексей Курильченко
12:29 03.04.2022
Правительство Германии примет определенные меры для поддержки граждан, но финансовые средства страны ограничены, отметил министр Линднер.
В Минфине ФРГ предупредили немцев о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
© Фото: Schoening, imago, Globallookpress
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что из-за ситуации на Украины немцы могут столкнуться со снижением уровня благосостояния. По его словам, это связано с ростом цен на энергоносители.

«(События - прим. ред.) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем», - заявил министр в интервью изданию Bild.

Линднер отметил, что правительство примет определенные меры для поддержки нуждающихся и предприятий, но из-за ограниченного количества финансов они будут носить временный характер. В долгосрочной перспективе в Германии понадобится заложить новые условия для поддержки благосостояния граждан, подчеркнул министр.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что конфронтация с Россией, а также полный отказ от закупок энергоносителей из РФ может спровоцировать раскол немецкого общества. Также министр выразил мнение, что чрезвычайные меры можно заменить на постепенный отказ от российских поставок.

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