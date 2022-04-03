В Минфине ФРГ предупредили немцев о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что из-за ситуации на Украины немцы могут столкнуться со снижением уровня благосостояния. По его словам, это связано с ростом цен на энергоносители.

«(События - прим. ред.) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем», - заявил министр в интервью изданию Bild.

Линднер отметил, что правительство примет определенные меры для поддержки нуждающихся и предприятий, но из-за ограниченного количества финансов они будут носить временный характер. В долгосрочной перспективе в Германии понадобится заложить новые условия для поддержки благосостояния граждан, подчеркнул министр.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что конфронтация с Россией, а также полный отказ от закупок энергоносителей из РФ может спровоцировать раскол немецкого общества. Также министр выразил мнение, что чрезвычайные меры можно заменить на постепенный отказ от российских поставок.