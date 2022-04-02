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В ФРГ предупредили о разногласиях в обществе из-за отказа от энергоносителей из РФ

Елизавета Потейчук
17:15 02.04.2022
Как отметил немецкий вице-канцлер, чрезвычайные меры можно заменить на постепенный отказ от поставок из РФ.
В ФРГ предупредили о разногласиях в обществе из-за отказа от энергоносителей из РФ
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что конфронтация с Россией, а также полный отказ от закупок энергоносителей из РФ может спровоцировать раскол немецкого общества. Также министр выразил мнение, что чрезвычайные меры можно заменить на постепенный отказ от российских поставок.

«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», - приводит слова Хабека газета Rheinische Post.

Политик предупредил, что Германия «готова ко всему», так как в данный момент следует «продумывать даже самые маловероятные сценарии».

Ранее Роберт Хабек заявил о том, что в стране запущен план по предупреждению чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок российского газа. Так, в стране был создан кризисный штаб и мониторинговый центр для отслеживания ситуации с поставками.

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