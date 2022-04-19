Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

По мнению обозревателя Халид аль-Джауси, лидеры стран Персидского залива начали понимать, что влияние Соединенных штатов в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.

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Саудовская Аравия решила перенаправить свое внимание от США и к новому альянсу России и КНР. Такое мнение выразил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси. Журналист считает, что лидеры стран Персидского залива начали понимать, что влияние Соединенных штатов в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.

«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», - предположил обозреватель.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил народ Саудовской Аравии с месяцем Рамадан и обменялся с принцем мнениями по ситуации на Украине. Напомним, в марте СМИ сообщили об отказе Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждать с США цены на нефть.