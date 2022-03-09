СМИ сообщили об отказе Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждать с США цены на нефть

Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отказались обсуждать с президентом США Джо Байденом кризис на Украине и цены на нефть.

«Монархии Персидского залива дали понять, что не помогут снизить рост цен на нефть, если Вашингтон не поддержит их в Йемене и других местах», - пишет издание The Wall Street Journal.

Накануне Белый дом ввел запрет на импорт российской нефти, угля и природного газа. Комментируя принятое решение, зампредседателя главы правительства РФ Александр Новак отметил, что оно может повлечь катастрофические последствия для всего энергетического рынка, а стоимость барреля нефти превысит 300 долларов.

По его оценкам, на замещение российских углеводородов уйдет не один год, а главными пострадавшими такой недальновидно политики станут потребители российского газа в Европе.