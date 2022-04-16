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Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Алексей Курильченко
13:56 16.04.2022
Президент РФ поздравил народ Саудовской Аравии с месяцем Рамадан и обменялся с принцем мнениями по ситуации на Украине.
Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Украине.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка. Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президент России поздравил народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Саудовская Аравия не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+, поскольку таким образом Эр-Рияд хочет «поквитаться» с американским лидером Джо Байденом за его недружественное отношение к стране. Как полагает автор статьи, Саудовская Аравия «делает ставку» на российского президента Владимира Путина.

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