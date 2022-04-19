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СМИ: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на празднование Платинового юбилея Елизаветы II

Анна Назайкина
07:55 19.04.2022
По сообщениям королевских помощников, королева выразила желание видеть супружескую пару на балконе дворца в такой важный для нее день, что, по мнению экспертов, может стать шагом к примирению сторон.
СМИ: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на празднование Платинового юбилея Елизаветы II
© Фото: Patrick van Katwijk, DutchPhotoPress, globallookpress
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Принца Гарри и его жену Меган Маркл пригласили присоединиться к остальным членам британской короны для приветствия на балконе в день празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II, передает Daily Mail, ссылаясь на источники в Букингемском дворце.

По сообщениям королевских помощников, Елизавета II выразила желание видеть супружескую пару на балконе дворца в такой важный для нее день, что, считают эксперты, может стать шагом к примирению сторон. Если Гарри и Меган все же приедут, ожидается, что они также примут участие в других мероприятиях, в том числе в службе благодарения в соборе Святого Павла.

Ранее в СМИ появилась информация, что Королева Великобритании Елизавета II впервые за два года встретилась с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Утверждалось, что супружеская чета посетила родственницу в рамках своей поездки в Нидерланды. Отмечалось, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II во время похорон ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года.

Британская пресса передавала, что пара прибыла в столицу Соединенного Королевства на прошлой неделе, 13 апреля, и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Супруги якобы встретились с отцом Гарри - принцем Чарльзом.

Напомним, что в марте прошлого года разразился скандал, когда вышло сенсационное интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько заявлений, ударивших по королевской семье и имиджу британской монархии. Так, Маркл, афроамериканка по матери, рассказала, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа ее первенца.

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