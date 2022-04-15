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Впервые за два года: принц Гарри с супругой встретились с Елизаветой II

Марина Крижановская
04:04 15.04.2022
Отмечается, что супружеская чета посетила родственницу в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют присутствовать на спортивных соревнованиях Invictus Games.
Впервые за два года: принц Гарри с супругой встретились с Елизаветой II
© Фото: I-Images Keystone Press Agency Globallookpress
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По сообщению британского издания Telegraph Королева Великобритании Елизавета II встретилась с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Данная встреча произошла впервые за два года.

Сообщается, что представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердило СМИ, что супружеская чета посетила родственницу в рамках своей поездки в Нидерланды. Там они планируют присутствовать на спортивных соревнованиях Invictus Games («Играх непокоренных»). В данных играх принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

Британское издание пишет, что пара прибыла в Лондон в среду, 13 апреля, и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Сообщается, что якобы у них произошла встреча с отцом Гарри - принцем Чарльзом. Отмечается, что последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года. Его супруга Меган не имела встреч с королевой с момента отъезда с супругом в США в 2020 году.

Ранее приводилась информация, что королева Великобритании Елизавета II устроила прием в резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок в честь 70-летия своего восшествия на престол. К торжеству Королевская почта Великобритании заранее выпустила серию марок, посвященных Елизавете II, а Королевский монетный двор - памятные монеты.

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