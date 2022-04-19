СМИ: Япония планирует поставить Украине беспилотники

Данные о сроках поставок и их объемах не уточняются.

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Японские власти планируют поставить на Украину дополнительную помощь в виде специальных одежды и масок, которые способны защитить от химических веществ, а также беспилотников. Об этом сообщает агентство Киодо, ссылаясь на информированные источники. Данные о сроках о объемах поставок не уточняются.

В марте текущего года Япония направила на Украину помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток.

Несколькими днями ранее правительство Японии утвердило очередные санкции против России. Под санкционные рестрикции попали 398 лиц и 28 организаций России. В список вошли и депутаты Государственной Думы.

В начале апреля сообщалось, что Словакия тайком передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300. Утверждалось, что данную информацию также подтвердил глава словацкого правительства Эдуард Хегер.