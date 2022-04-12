В Японии утвердили масштабные санкции против России

Отмечено, что ограничения коснулись почти четырех сотен россиян, 28 компаний и новых инвестиций в Россию.

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Правительство Японии утвердило очередные санкции против России. Так, под санкционные рестрикции попали 398 лиц и 28 организаций России. Данное решение было озвучено во вторник, 12 апреля, японским внешнеполитическим ведомством.

По сообщению ТАСС, кроме прочих, в санкционный список вошли депутаты Государственной Думы России. В дополнение к этому сообщается, что с 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. В целом Япония утвердила запрет на новое инвестирование в России.

Ранее власти Японии внесли в список санкций четыре компании из России и два физических лица якобы из-за нарушений в отношении санкционного режима против КНДР.

Позднее служба безопасности страны исключила украинский националистический батальон «Азов»* (запрещен в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

*Батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.