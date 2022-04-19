В США заявили об обратимости антироссийских санкций

На фоне проведения специальной военной операции ряд стран ввели многочисленные ограничения против России.

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Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что санкции против России будут отменены, в том случае, если Москва изменит политику, которая стала причиной введения ограничительных мер.

«Принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», - подчеркнул Адейемо в ходе виртуального мероприятия в ходе весенней сессии МВФ, передает РИА Новости.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать новые антироссийские санкции. По ее словам, в фокусе внимания может оказаться банковский сектор, а также вопросы энергетики.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что российская сторона не имеет намерений просить европейские страны об отмене санкционных ограничений. По словам заместителя главы ведомства Сергея Вершинина, «санкции нелегитимны и не дадут результата».