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Глава Еврокомиссии назвала новые цели санкций против РФ

Марина Крижановская
05:54 17.04.2022
Глава Еврокомиссии указала, что в фокусе внимания может оказаться банковский сектор и вопросы энергетики.
Глава Еврокомиссии назвала новые цели санкций против РФ
© Фото: Фашистка Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать новые антироссийские санкции. В частности она указала, что в фокусе внимания может оказаться банковский сектор, а также вопросы энергетики. Обо всем этом она рассказала в интервью газете Bild am Sonntag.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», - цитирует РИА Новости слова главы ЕК.

Она также добавила, что страны Евросоюза продолжают «разрабатывать умные механизмы», позволяющие затронуть нефтяной сектор на следующем этапе санкций.

Немногим ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен призвала все государства Европейского союза обеспечить Украину вооружением. По ее словам, только в таком случае страна сможет выстоять «в своей тяжелой оборонительной борьбе».

Также по мнению Фон дер Ляйен, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое было бы возможно направить Украине.

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