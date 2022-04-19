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СМИ: в России могут начать выпускать детали для иностранных самолетов

Виктория Ивашечкина
02:39 19.04.2022
Утверждается, что Минпромторг попросил авиаперевозчиков и сервисные компании прислать данные о потребностях в конкретных запчастях.
СМИ: в России могут начать выпускать детали для иностранных самолетов
© Фото: Etienne Jong, Unsplash
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Минпромторг планирует оценить возможности изготовления деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в стране Boeing и Airbus. Ведомство обратилось к авиаперевозчикам и сервисным компаниям предоставить соответствующие данные. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Олега Бочарова замминистра транспорта Игорю Чалику, передают «Известия». 

В обращении говорится, что собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности производства таких деталей и расходников в России. Оценку, как утверждается в письме, проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию.

СМИ уточняет, что Минпромторг попросил прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях. Также министерство просит «приложить» не менее пяти оригинальных деталей, в частности, они потребуются для проведения 3D-сканирования. В соответствии с этим, как утверждается, Игорь Чалик дал поручение Росавиации предоставить запрашиваемые данные Минпромторгу.

Ранее сообщалось, что новая турецкая авиакомпания для перевозки россиян начнет работу в конце мая текущего года. Подчеркивалось, что решение о создании авиакомпании принято с целью сохранить турпоток из РФ в Турцию и не оставлять рынок России пустым. 

До этого в СМИ появилась информация о том, что Турция рассматривает возможность финансирования проекта создания находящейся в аэропорту Антальи авиакомпании, которая занималась бы только перевозкой российских туристов на отдых в турецкие города.

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