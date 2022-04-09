СМИ: в Турции планируют создать авиакомпанию только для российских туристов

Отмечается, что в ходе решения данного вопроса могут привлечь авиаборта без рисков вторичных санкций и без страховых рисков.

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Турция рассматривает возможность финансирования проекта создания находящейся в аэропорту Антальи авиакомпании, которая занималась бы только перевозкой российских туристов на отдых в Турцию. Об этом сообщает газета Sabah, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что речь идет о дорожной карте из трех пунктов. Так, первый предусматривает кредиты под госгарантии для поддержки крупных принимающих компаний, которые лишились туристов из России из-за санкций.

Второй - это выделение 1,5 миллиона кресел на рейсах авиакомпании Turkish Airlines для блоков туроператоров. И третий вариант, как утверждает СМИ, состоит в возможном создании авиакомпании. Для этого могут привлечь борта без рисков вторичных санкций и без страховых рисков. Как предполагается, это будут самолеты одной или нескольких турецких авиакомпаний, которые на время передадут воздушные суда в аренду новому перевозчику.

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям расплачиваться за лизинг самолетов в рублях через счета в банках РФ.

Отмечалось, что обязательства по уплате признаются исполненными путем перечисления средств на счет общества-резидента в российском банке.