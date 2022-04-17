Новая турецкая авиакомпания для перевозки россиян начнет работу в конце мая

Отмечается, что решение о создании авиакомпании принято с целью сохранить турпоток из РФ в Турцию и не оставлять рынок России пустым.

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Авиакомпания в Анталии, создание которой инициировали турецкие власти для обеспечения перелетов туристов из России к курортам Турции, получила название Southwind. Начало ее работы запланировано на конец мая. Об этом сообщил информационный портал AirportHaber.

«Southwind первоначально начнет эксплуатацию пяти самолетов Airbus, трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных», - отмечается в публикации.

Сообщается, что ускорению вывода компании к рабочему состоянию способствовало ранее принятое ходатайство о создании компании Генеральным управлением гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает возможность финансирования проекта создания находящейся в аэропорту Антальи авиакомпании, которая занималась бы только перевозкой российских туристов на отдых в Турцию.