В ЛНР заявили, что взяли под контроль город Кременная

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Город Кременная полностью перешел под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, над администрацией населенного пункта сейчас устанавливается флаг республики, флаг РФ на месте уже присутствует.

«Это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», - цитирует его ТАСС.

Во вторник, 19 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы российской спецоперации по защите Донбасса. В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план по освобождению Луганской и Донецкой народной республик.