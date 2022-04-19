Подрезал крылья «натовскому ястребу»: полковник ПВО Югославии рассказал, как уничтожил F-117А США

На тот момент, стелс-технология, то есть эффект невидимости, была последним достижением науки, но оказалась уязвимой перед умом военных стратегов.

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Подробности первого в истории уничтожения самолета-невидимки, гордости американских ВВС, рассказал руководитель той знаменитой операции Янко Алексич, сегодня он читал лекцию студентам РГГУ. Полковник ПВО Югославии даже привез в Москву обломок того самого «Черного ястреба». Он был сенсационного сбит в 1999 году во время натовских бомбардировок Белграда.

Самое ценное - военный трофей, обломок американского истребителя, как символ первой большой победы за независимость Югославии. Янко Алексич - полковник зенитно-ракетных войск ПВО в отставке. Сегодня он гость в музее современной истории, где отдельный зал посвящен преступлениям НАТО. В экспозиции представлены предметы быта, сделанные вьетнамцами из остатков боевой техники противника. Янко вспоминает, как в свое время смастерил памятное кольцо.

«Я тоже сделал такое кольцо из втулки самолета F-117, оно из титанового сплава», - заметил Алексич.

Фотокорреспонденты тогда в 99 году фиксировали всю правду. Но на обложках западных изданий так ничего и не появилось. Лишь одна история из Югославии действительно облетела весь мир. Команда 250-й ракетной бригады ПВО уничтожила неуловимый американский истребитель - «невидимку» F-117А.

«Когда мы сбили "невидимку", мы совсем не знали, что этот самолет является "невидимкой" и гордостью Америки», - вспомнил отставной военный.

Американская гордость потерпела фиаско. Стелс-технология, то есть эффект невидимости, хоть и была последним достижением науки на тот момент, но оказалась уязвимой перед умом военных стратегов. Янко Алексич по образованию инженер. Именно умение правильно распознавать сигналы электромагнитных волн стало решающим в том бою.

«Вся техника работала в радиорежиме, мы обнаружили самолет в радиолокационном режиме, сопровождали цель станции наведения ракет, а боевая часть активировалась радиосбивателем», - пояснил Янко.

Работа с радиолокационной станцией могла стоить жизни. Американские истребители работали на перехват сигнала. Его бригаде поступила четкая установка - не больше 16 секунд радиовещания, в ином случае погибал весь расчет. За эти 16 секунд удалось сделать невероятное: Янко выстроил тактику из трех действий: маскировка, маневренность, работа дублеров.

«Мы использовали ложные радарные излучатели, так называемые дублеры, они на себя приманивали радиолокационные ракеты и станция для наведения ракет оставалась не повреждена», - рассказал экс-полковник.

Это был вопрос выживания. Силы НАТО с самого начала имели превосходство в воздухе. В первые дни в операции участвовало более 300 самолетов, в то время у сербской авиации всего 14 МиГ-29 и несколько МиГ-21. Выходит, не ПВО выслеживали самолеты противника, а, наоборот, американские истребители вели охоту на ПВО. Бригадам приходилось перемещаться постоянно.

«Моя бригада миллион километров прошла во время войны, все подразделения бригады, нас было 8 дивизионов для обороны одного города. По вашим понятиям это очень мало, но у нас другого выхода не было. Мы верили в знания, подготовку и в русское оружие, что было в наших руках», - уточнил Янко Алексич.

Он уверенно прочитал лекцию студентам на русском - наш язык он выучил только после войны. О своем подвиге - скромно показывает трофеи и Орден Народного Героя Югославии - это высшая военная награда.