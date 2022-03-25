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В Кремле заявили, что США нападением на Югославию 23 года назад разбомбили основы мироустройства

Роман Захаров
13:17 25.03.2022
По словам Дмитрия Пескова, действия Вашингтона в 1999 году привели к кризису европейской безопасности, последствия которого ощущаются и сейчас.
В Кремле заявили, что США нападением на Югославию 23 года назад разбомбили основы мироустройства
© Фото: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Соединенные Штаты, устроив 23 года назад массовую бомбардировку Югославии, разбомбили основы мироустройства и спровоцировали эрозию мирового порядка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тогда эти бомбы, помимо того что они стали убивать гражданских людей, они стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы - а когда мы говорим "натовцы", мы говорим "американцы" - стали бомбить основы мирового устройства. Именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис европейской безопасности, который мы сейчас все переживаем», - сказал представитель Кремля.

Вчера, 24 марта, исполнилось 23 года с момента начала натовских бомбардировок Югославии. В этот день в 1999 году стартовала операция «Союзная сила». Формальным поводом к ней было неисполнение Белградом требований альянса вывести югославские войска из автономной области Косово.

Самолеты НАТО без разрешения Совбеза ООН стали наносить удары по сербским городам. За почти три месяца бомбардировок натовская авиация выпустила 3 000 крылатых ракет и сбросила 80 тысяч тонн бомб. По разным оценкам, погибли от полутора до шести тысяч человек, сотни тысяч остались без крова, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы.

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