В этот день, 4 апреля, в 1949 году 11 европейских стран и США поставили подписи для заключения союза.

© Фото: w80ZUMAPRESS, globallookpress

Семьдесят три года со дня основания НАТО. Оборонительного, судя по заверениям Запада, союза, который за свою историю развязал бесчисленное количество войн и конфликтов. Хотя главный противник блока с распадом СССР не изменился - ползучее наступление на границы России продолжалось все постсоветские годы.

В ночь на 4 апреля на посольстве США в Москве появилась инсталляция - список всех преступлений Североатлантического альянса за 73 года существования. Блок, который так и не определился с формулировкой: то ли сдерживание Советского Союза, то ли оборонительный, то ли политический. А по факту созданный для закрепления американского преобладания в Западной Европе. В этот день в 1949 году 11 европейских стран и США поставили подписи для заключения союза.

Новый альянс на географической карте выглядел так: североамериканский континент - США и Канада. В Старом Свете - от Британских островов до итальянского побережья. Договор предусматривал срок действия 20 лет, а вот пункт об автоматическом продлении, по сути, сделал его бессрочным. До распада СССР в марте 1991 года прошли переговоры - ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции. Из протокола встречи сохранились цитаты: «Мы ясно дали понять, что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО».

Формально да и официально обещания были нарушены. С распадом СССР у альянса словно развязались руки и загорелись глаза. США печатали доллары, на них производили оружие, продавали и пополняли свой бюджет. А следом - первая тактика выжженной земли. 1991 год. Ирак. Операция «Буря в пустыне».

Уже тогда зарождались знакомые лозунги, оправдывающие американское вторжение: диктаторский режим Саддама Хусейна, некое запрещенное оружие, нарушение демократии. 1991 год - потери среди населения составили десятки тысяч. К операции присоединились участники блока - Великобритания и Франция. Войска ушли, но вернулись уже в 2003-м. Десять лет кровопролития и попытки установить свой режим обернулись для Ирака не только гуманитарной катастрофой - публичная казнь президента, зарождение террористических ячеек, гражданские войны. Мира в Багдаде нет и сегодня, за преступления по закону так никто и не ответил.

Безнаказанность только разогревала империалистические настроения Вашингтона. В обход резолюций Совбеза ООН США начали операцию «Союзная сила». Были и неофициальные названия - «Благородная наковальня» и «Милосердный ангел». Но ни о каком милосердии и благородстве и речи не шло. Албанских боевиков из Косово, терроризировавших население, торгующих органами, убивавших мирных жителей, признали ущемленным в правах народом. Генсек НАТО Хавьер Солана отдает приказ о нанесении массированных воздушных ударов по Югославии.

Официальный предлог - присутствие югославских вооруженных сил в Косово и Метохии, то есть на территории собственной страны, - был просто абсурдным. Но никто из соседних европейских стран не встал на защиту. Восемь участников блока вместе с США задействовали силы в регионе. Били по школам, больницам, детским садам, по всей гражданской инфраструктуре без разбора. Били по химическим объектам. Практически вся Югославия стала радиоактивной. Уровень детской онкологии в Сербии сегодня является самым высоким в Европе. Югославский адвокат подал иск против НАТО в прошлом году - и дело затягивается.

Самая продолжительная операция в истории альянса - «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Американские войска совместно с союзниками контролировали Кабул 20 лет. Официальная версия военной кампании - «борьба с мировым терроризмом». А по факту западный мир во главе с Вашингтоном пытались выбраться из капиталистического кризиса путем войны. Афганистан - ключ к Евразии, прямой выход на Китай, Россию и Среднюю Азию. Афганистан - возможность обогатить ВПК миллиардами долларов.

Параллельно с Афганистаном зона влияния НАТО расширялась на Ближний Восток. Сыграть на религии, тем более исламе, оказалось беспроигрышным вариантом. «Арабская весна» спровоцировала сразу два очага конфликта - Ливия и Сирия. Гражданские войны вспыхнули в 2011 году сразу на обоих фронтах. Причем США даже не меняли методику, принцип действия был единым - свергнуть власть и установить свой режим. Публичной казнью ливийского лидера Муаммара Каддафи США показали, насколько далеко они могут зайти. Добиться того же в Сирии и ликвидировать Башара Асада не удалось. На сирийскую землю по официальному запросу Дамаска пришли российские войска. Наши гуманитарные миссии и военных местные жители и сегодня встречают с благодарностью.

Выходит, без локальных конфликтов существование альянса не имеет смысла. Вероятно, поэтому с 2014 года США и союзники взялись за Украину, за учения на границе с Россией, за создание биолабораторий и, наконец, за поставку мощнейшего вооружения в Прибалтику и Восточную Европу. Альянс, который назывался оборонительным, сегодня даже не скрывает, что превратился в наступательный.

Жуткая арифметика операций НАТО - в военных конфликтах с участием альянса погибли, по примерным подсчетам, более 600 тысяч человек. Около десяти миллионов мирных жителей лишились крыши над головой. Конгресс США из года в год продолжает увеличивать оборонный бюджет для «нужных» им стран. В марте президент Джо Байден подписал указ - выделить на нужды Украины почти 14 миллиардов долларов.