Осталась только «Азовсталь»: корреспондент показал последний оплот противника в Мариуполе

Большая часть Мариуполя освобождена от противника - в ее часть входит и Приморский район. Из него уже можно относительно безопасно наблюдать за комбинатом «Азовсталь».

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Большая часть Мариуполя освобождена от противника - в ее часть входит и Приморский район.

Из него уже можно относительно безопасно наблюдать за комбинатом «Азовсталь». Последний оплот украинских националистов в городе сквозь туманную дымку увидел корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Мы на берегу Азовского моря. Вот здесь, на берегу, расположен морской порт. А в этой стороне, в тумане, комбинат «Азовсталь». Приморский район Мариуполя зачищен от украинских военных и националистов, и сейчас все бои сконцентрировались там, на промышленном предприятии», - прокомментировал корреспондент.

Также «Звезда» показывала результаты оборудования позиций украинских минометов рядом с городской мечетью - внутри строения во время ответного обстрела укрывались мирные граждане. К счастью, несмотря на пережитые неприятные впечатления, им удалось спастись.

Ранее в Минобороны России гарантировали безопасность эвакуации всех мирных жителей с комбината «Азовсталь» при условии, что они там есть.