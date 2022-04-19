Обстрел есть, подвала нет: как жители Мариуполя смогли спастись в городской мечети

В парке на территории мечети располагались украинские минометы. По ним работали в ответ. В мечети тем временем укрывались мирные люди.

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Бои в Мариуполе перетекли на территорию завода «Азовсталь», и теперь оказавшиеся в относительной безопасности мирные граждане рассказывают, как они пережили сражение за город. Некоторые спаслись в городской мечети - их нашел корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«По приморскому парку доходим до мечети, здесь штурм проводили спецназовцы ДНР и Российской армии. Мы видим пулевые отверстия, есть еще какие-то разрушения, но по большему счету само здание пострадало не очень сильно и восстановлению, безусловно, подлежит», - прокомментировал корреспондент.

В парке на территории мечети располагались украинские минометы. По ним работали в ответ. В мечети укрывались мирные люди.

«Мы тут жили, девять человек. Подвала тут нет, мы все были на первом этаже, и мы все чувствовали на себе. Мы ползали и кричали, что тут дети, люди. Они услышали, слава богу, вывели нас всех, проверили», - рассказала историю своего спасения местная жительница Татьяна.

Ранее в Минобороны России заявили о гарантиях сохранения жизни тем боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие.

Для этого Вооруженные силы России объявили режим тишины и открыли гуманитарный коридор.