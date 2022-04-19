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В МО РФ гарантировали безопасную эвакуацию всех мирных жителей с «Азовстали»

15:54 19.04.2022
Начальник Национального центра управления обороной России заявил, что МО РФ гарантирует безопасную эвакуацию всех мирных жителей с «Азовстали» при условии, что они там есть.
© Видео: Минобороны России © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Минобороны России гарантировали безопасную эвакуацию всех мирных жителей с «Азовстали» при условии, что они там есть. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев. 

«За последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении. Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов», - заметил Мизинцев. 

Он обратился к представителям киевской власти с требованием принять все меры для освобождения и выхода через созданные Россией гуманитарные коридоры гражданского населения на территории «Азовстали», если оно там есть.

«Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении», - подчеркнул Мизинцев. 

Начальник НЦУО добавил, что насильственное удерживание гражданского населения в роли «живого щита», согласно международному гуманитарному праву, это терроризм. В таком случае, заметил Мизинцев, должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на «Азовстали» - военные преступники и террористы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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