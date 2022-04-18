Новый удар: почему Шанхай оказался парализован из-за вспышки омикрон-штамма

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Уже в мае в Китае могут встать все местные заводы по сборке автомобилей. Такой риск существует из-за сбоя в поставках. Все из-за эпидемии в Шанхае, в городе жесточайший карантин - предприятия не могут работать на полную мощность, а как результат, обеспечить комплектующими своих партнеров не только в Китае, но и по всему миру. Власти ищут способы, как устранить сбои в логистических цепочках.

Социальное напряжение в Шанхае растет. Город стал очагом распространения нового штамма - «стелс-омикрон». Здесь 80% случаев на весь Китай. Жителям запрещено покидать дома, а накануне в одном из спальных районов произошел крупный скандал - по некоторым данным, людей якобы принуждали покидать собственные квартиры, чтобы переоборудовать их под изоляторы. Службы доставки не справляются со спросом - сотрудники сервисов оказались заперты в своих районах. Жильцы собираются группами, заказывают продукты оптом, затем делят их поровну. Местные сообщают о рекордном росте цен на товары, почти на 20%. Еду везут ящиками, которые расхватывают буквально на ходу.

«Это основная пища для пожилых людей. Если я попаду на карантин, то моей компании придется найти водителя на мое место. Я беспокоюсь о состоянии пожилых людей, что с ними тогда будет», - переживает водитель грузовика Сунь Ляндэ.

Доставка горячей еды из ресторанов - недоступна. Правила максимально жесткие - если выявлен один, даже бессимптомный случай и не важно в одном и том же доме, или в соседнем, то весь жилой комплекс изолируют. Вот что нам рассказывают россияне, проживающие в Шанхае.

«Тут все очень сложно, правила постоянно меняются, никто ничего не знает. Нас вообще обещали 5 апреля открыть, в итоге закрыли до конца месяца скорее всего. Что было дома, то и ем. Правительство присылало 2-3 раза овощи, первый раз гнилые куриные ножки, остальные два раза нормальные овощи. Зависит тоже от района, где живешь. Можно покупать группами: пасту зубную, молоко, какие-то овощи в наборах, мыло, порошок», - поделилась одна из постоянно проживающих в Шанхае россиянок.

Город с населением почти в 25 миллионов человек сегодня выглядит призрачно. Пустынные улицы мегаполису не свойственны. Правительство придерживается политики «нулевой толерантности» к вирусу. Жить в новой реальности китайцы привыкли.

Шанхай - регион-донор. Город находится в двадцатке крупнейших финансовых центров мира. В шанхайском порту царит хаос. По онлайн картам видно, как образовалась гигантская пробка из судов, рейсы которых уже задерживаются на несколько недель.

«Внутри страны ковид продолжает оказывать влияние на экономику. Некоторые непредвиденные факторы превзошли наши ожидания. И именно поэтому часть основных показателей замедлилась, и есть давление на экономику», - признался представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй.

На поддержку логистической цепочки власти страны готовы выделить до 157 миллиардов долларов. Город начинает искать баланс между контролем эпидемии и экономическим развитием. Появилась возможность вернуть некоторые предприятия в строй, при этом они должны разработать план замкнутого цикла управления, при котором работники будут проживать на рабочем месте и регулярно проходить тестирование.

Тайваньская компания, которая поставляет электронные компоненты для смартфонов Apple одной из первых подала заявку на возобновление работы. Но угроза производственного коллапса сохраняется. Компания Tesla недовыпустила почти 40 тысяч электрокаров из-за шанхайского локдауна. В случае сохранения ограничений, на автомобильную промышленность прогнозы фатальные - к маю работа в этой отрасли может полностью приостановиться.

«Шанхай, преимущественно, торгует с другими партнерами. Первое место по объемам отгрузок из Шанхая занимает Европа. Второе место - страны АСЕАН, далее идут США, Япония и Россия. Глобально, ситуация в Шанхае вряд ли значимо повлияет на российские поставки», - предположила кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Заклязьминская.

В городе уже вовсю весна. Однако из-за карантина посевная кампания почти сорвана. В провинции Цзилинь, где с марта зарегистрировано более 50 тысяч случаев заражения, деревни отказываются пускать грузовики с семенами из других регионов. Опасаются, что один позитивный тест блокирует весь регион. На свои места не могут вернуться и рабочие, которые также оказались заперты в собственных домах. Китай рискует столкнуться с нехваткой продовольствия, если вынужденные каникулы затянутся на неопределенный срок.