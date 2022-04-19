Великобритания намерена отозвать статус признанной у Московской биржи

По сообщению правительства Великобритании, это грозит российским инвесторам потерей льготных режимов в Великобритании.

© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

«Управление по налоговым и таможенным пошлинам предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, ограничив доступ к определенным льготным режимам в Великобритании для будущих инвестиций в ценные бумаги на Московской бирже», - заявило ведомство.

Отказ считать Мосбиржу признанной биржей дает ясно понять, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, говорится в заявлении представителя Минфина страны. В случае если Мосбиржу лишат этого статуса, то в будущем инвесторы утратят доступ к льготам, однако, как утверждают в Лондоне, уже существующие инвестиции будут защищены.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовящихся Москвой судебных исках для возврата замороженных иностранными государствами резервов России. Также Банк России анонсировал добавление в реестр операторов новую платежную систему Hello. Она будет осуществлять перевод денежных средств, в том числе электронных.