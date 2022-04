В стране и мире В России появилась новая платежная система Hello Софья Купервасер Hello будет осуществлять перевод денежных средств, в том числе электронных. © Фото: rules.hellopay.online Читайте нас на: Пятнадцатого апреля 2022 года банк России добавил в реестр операторов новую платежную систему Hello. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. Ее оператором выступил «Транскапиталбанк», занимающий 38 место по активам среди российских банков. Hello будет осуществлять перевод денежных средств, в том числе электронных. При этом сайт hellopay.online пока еще не доступен, однако уже появилась платформа rules.hellopay.online, где размещены правила платежной системы и тарифы за переводы в пределах РФ, трансграничные переводы, транзитные и ряд других. Ранее сообщалось о прекращении в России действия американских платежных систем Visa и Mastercard в связи с санкциями против РФ в ходе спецоперации на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика