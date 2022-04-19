В стране и мире Набиуллина: Россия готовит судебные иски для возврата замороженных международных резервов Андрей Неделя Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках антироссийских санкций заморозили примерно половину (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов России. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Москва готовит судебных иски для возврата замороженных иностранными государствами резервов России. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. «Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить судебные иски, готовимся для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», - сказала она. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках антироссийских санкций заморозили примерно половину (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов России. По его словам, в случае, если западные страны примут решение объявить РФ дефолт в связи с неисполнением обязательств по еврооблигациям, Москва также обратится в суды. Кроме того, Силуанов предложил переадресовать США претензии кредиторов по неполучению выплат по евробондам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика