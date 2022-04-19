Эксперт оценил ситуацию с лекарствами и продуктами в России на фоне санкций ЕС

По его мнению, любые решения официального Брюсселя по ограничению экспорта в Россию будут бить по самим европейским производителям.

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В условиях санкционного противостояния необходимо быть готовыми ко всему, в том числе и к перебоям с поставками европейских медикаментов. Об этом «Звезде» рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«По факту Европейский союз давно это делает. Ряд компаний, производящих медикаменты, прекратили или сократили поставки лекарств в нашу страну. Природный газ в Европе сейчас дорогой, загрузка предприятий невысокая, лекарств на всех не хватает, компании могут уменьшить продажи медикаментов в Россию», - рассказал Хазанов.

С его слов, аналогичная ситуация может сложиться на рынке продовольствия, где официальный Брюссель прежде всего будет заинтересован в обеспечении собственных потребителей.

«Есть опасность, что им самим не хватит из-за того, что очень резко снизились поставки минеральных удобрений из нашей страны. А почему? В Брюсселе начали вводить санкции против химических компаний из России. Наши компании столкнулись с проблемами в логистике. Эта ситуации может привести к подорожанию продуктов осенью из-за их банальной нехватки. В ЕС может начаться голод. Об этом уже европейские фермеры предупредили», - добавил эксперт.

В любом случае, отметил он, любые резкие шаги со стороны властей Евросоюза будут бить по ним самим. Российский рынок медикаментов и продовольствия самодостаточный, и Европа может утратить свои позиции в нем.

«Наши производители смогут обеспечить выпуск медикаментов в нужных объемах. Что касается продуктов, Россия от импорта из Европы не сильно зависит. Это касается только сыров, вина, но не муки, зерна и овощей. У нас есть альтернативные поставщики со стороны Азии. Плюс у нас свое развитое сельское хозяйство», - констатировал Леонид Хазанов.

На фоне возможных перебоев с поставками продовольствия из-за рубежа правительство России планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом накануне заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его мнению, это позволит россиянам получить доступ к дешевым и качественным отечественным продуктам.

Оценивая ситуацию на рынке медикаментов, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не запасаться таблетками. Препараты поставляются в медицинские учреждения, проблем с их производством нет, заявил министр здравоохранения.