В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт оценил ситуацию с лекарствами и продуктами в России на фоне санкций ЕС

Ян Брацкий
17:35 19.04.2022
По его мнению, любые решения официального Брюсселя по ограничению экспорта в Россию будут бить по самим европейским производителям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
Читайте нас на:

В условиях санкционного противостояния необходимо быть готовыми ко всему, в том числе и к перебоям с поставками европейских медикаментов. Об этом «Звезде» рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«По факту Европейский союз давно это делает. Ряд компаний, производящих медикаменты, прекратили или сократили поставки лекарств в нашу страну. Природный газ в Европе сейчас дорогой, загрузка предприятий невысокая, лекарств на всех не хватает, компании могут уменьшить продажи медикаментов в Россию», - рассказал Хазанов.

С его слов, аналогичная ситуация может сложиться на рынке продовольствия, где официальный Брюссель прежде всего будет заинтересован в обеспечении собственных потребителей.

«Есть опасность, что им самим не хватит из-за того, что очень резко снизились поставки минеральных удобрений из нашей страны. А почему? В Брюсселе начали вводить санкции против химических компаний из России. Наши компании столкнулись с проблемами в логистике. Эта ситуации может привести к подорожанию продуктов осенью из-за их банальной нехватки. В ЕС может начаться голод. Об этом уже европейские фермеры предупредили», - добавил эксперт.

В любом случае, отметил он, любые резкие шаги со стороны властей Евросоюза будут бить по ним самим. Российский рынок медикаментов и продовольствия самодостаточный, и Европа может утратить свои позиции в нем.

«Наши производители смогут обеспечить выпуск медикаментов в нужных объемах. Что касается продуктов, Россия от импорта из Европы не сильно зависит. Это касается только сыров, вина, но не муки, зерна и овощей. У нас есть альтернативные поставщики со стороны Азии. Плюс у нас свое развитое сельское хозяйство», - констатировал Леонид Хазанов.

На фоне возможных перебоев с поставками продовольствия из-за рубежа правительство России планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом накануне заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его мнению, это позволит россиянам получить доступ к дешевым и качественным отечественным продуктам.

Оценивая ситуацию на рынке медикаментов, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не запасаться таблетками. Препараты поставляются в медицинские учреждения, проблем с их производством нет, заявил министр здравоохранения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 Армия
Видео
Боевые полеты: как идет работа российских Су-34 в ходе спецоперации на Украине
18:07 В стране и мире
Великобритания намерена отозвать статус признанной у Московской биржи
17:14 В стране и мире
В Белом доме сообщили, что Байден проводит закрытый видеозвонок с союзниками о ситуации вокруг Украины
16:25 В стране и мире
Видео
В Ново-Огарево началась встреча Путина и Пашиняна
15:51 Армия
Видео
В МО РФ потребовали от Украины принять меры для освобождения вероятно находящихся гражданских на «Азовстали»
Популярное
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий
В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.