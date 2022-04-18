В стране и мире В России планируют создать систему оптовых продуктовых рынков Ян Брацкий По мнению главы правительства, эта инициатива позволит россиянам получить доступ к более качественным продуктам. © Фото: Pixabay Читайте нас на: Правительство России планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этой инициативе кабмина рассказал его глава Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», - приводит ТАСС слова главы кабинета министров. Таким образом правительство РФ будет реализовывать указания главы государства Владимира Путина об увеличении выпуска и поставок доступных и качественных продуктов питания. В настоящее время необходимо скорректировать законодательство и внести некоторые изменения в стандарты, добавил Мишустин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика