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Жена летчика Ярошенко рассказала о сложностях с лекарствами для мужа в тюрьме США

Ян Брацкий
16:35 19.04.2022
Женщина обратилась за помощью к посольству России в США, где за судьбой летчика пристально следят все последние годы.
Жена летчика Ярошенко рассказала о сложностях с лекарствами для мужа в тюрьме США
© Фото: РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий длительный тюремный срок в США, больше не получает бесплатных лекарств. Об этом журналистам рассказала его жена Виктория. Со слов женщины, тюремная администрация предложила Ярошенко покупать необходимые ему препараты.

«Ему давали таблетки от давления, потому что были серьезные жалобы в этой части. Сейчас их отменили и предложили покупать. Купить их он не может, потому что из-за санкций даже каналы передачи денег заблокированы. В тюрьме говорят, что это не их проблемы», - передает ТАСС слова супруги летчика.

Женщина обратилась в российское посольство с просьбой оказать содействие и необходимую помощь своему супругу. В посольстве сообщили, что прорабатывают вопрос с передачей Ярошенко необходимой суммы.

Константин Ярошенко попал в руки американской полиции весной 2010 года в Либерии. Его заподозрили в подготовке транспортировки крупной партии наркотиков. Позже летчика депортировали в США и осудили на 20 лет. Сам Ярошенко уголовное дело называет сфабрикованным и до сих пор отрицает все обвинения.

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