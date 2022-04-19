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Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир

Анна Касаткина
01:55 19.04.2022
Американский лидер растерялся во время выступления на пасхальной церемонии.
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
© Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Супруга президента США Джо Байдена напомнила ему о том, что он должен помахать публике рукой после речи на пасхальной праздничной церемонии. Ее слова попали в прямой эфир, так как она произнесла их рядом с микрофоном.

Байден в конце речи пожелал слушателям счастливой Пасхи, а затем собирался уйти, однако первая леди указала ему: «Маши, маши». После этого американский лидер помахал рукой.

Католическая Пасха в этому году выпала на 17 апреля. Байден в этот день принял участие в традиционном мероприятии Белого дома. Президент и первая леди поздравили американцев, понаблюдали за катанием яиц на лужайке перед Капитолием, а также почитали вслух детскую книгу, при этом Байден пожаловался, что его сотрудники вообще не разрешают ему читать.

Ранее Байден во время выступления в Северной Каролине попытался пожать руку невидимому собеседнику. Его поведением возмутилась член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она назвала произошедшее «позором» и призвала объявить президенту импичмент.

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