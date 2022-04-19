Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад

Шойгу отметил связь между этим событием, произошедшим 19 апреля 1783 года, и референдумом 16 марта 2014-го - одно стало логическим продолжением другого.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны Сергей Шойгу вспомнил о годовщине принятия Крыма под защиту Российской империи. Это произошло 239 лет назад.

«Хочу остановиться на памятной дате в истории нашего государства. Сегодня в соответствии с федеральным законодательством отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма, страдавших от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства», - отметил министр на коллегии Минобороны России.

Шойгу отметил связь между этим событием и референдумом 16 марта 2014 года - одно стало логическим продолжением другого.

«Абсолютным большинством голосов крымчане поддержали воссоединение с Россией, что позволило сохранить стабильность и мир на полуострове», - напомнил Шойгу.

Также министр обороны России заявил, что время доведения целеуказания до ракет комплексов «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз.

Кроме этого, Шойгу заявил, что Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов