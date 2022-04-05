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В условиях санкций: экономист рассказал о новом виде уроков в школах России

Анна Назайкина
10:14 05.04.2022
Он подчеркнул, что в действительности формат этих бесед не предполагает навязывания какой-то точки зрения. Речь идет о разъяснении тех возможностей, которые открываются в условиях санкций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе со «Звездой» рассказал, что по просьбе московского правительства записывал видеоурок для школьников на тему «Новые реалии. Жизнь в условиях санкций».

По его словам, ситуацию, которая сложилась из-за введения странами Запада санкций против Москвы, следует рассматривать не только со стороны рисков и негативных последствий.

«Сегодняшнюю ситуацию мы должны оценивать не только в терминах рисков, но и в терминах “Россия - страна возможностей”. Нам предстоит очень серьезная работа в области импортозамещения. Следующий вопрос: кто будет это делать? Конечно, молодежь», - сказал он.

По мнению Марголина, такого рода уроки, беседы с теми, кто «только вступает в активную жизнь», являются очень важными. Он подчеркнул, что в действительности формат этих бесед не предполагает навязывания какой-то точки зрения. Речь идет о разъяснении тех возможностей, которые открываются в условиях санкций.

«Не всегда им могут разъяснить дома. Они пользуются, может быть, не вполне достоверной информацией из Сети... Когда до человека доводится информация о том, что это страна возможностей, он начинает в этих терминах думать. Может быть, из них потом родятся те, кто придумает что-то такое оригинальное, чего мы даже представить себе не можем», - добавил экономист.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия РФ и ввели санкции против нее. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.

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