В России начнут изучать историю с первого класса
Сейчас этот предмет появляется в программе только в пятом классе.
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В России начнут изучать историю с первого класса. Такое решение принял министр просвещения Сергей Кравцов.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», - сказал он на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила - в правде!».
С какого года уроки истории будут введены в первых классах, Кравцов не уточнил. Напомним, что сейчас этот предмет появляется в программе только в пятом классе.
Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы.