В стране и мире В России начнут изучать историю с первого класса Иван Линдеманн Сейчас этот предмет появляется в программе только в пятом классе. © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости Читайте нас на: В России начнут изучать историю с первого класса. Такое решение принял министр просвещения Сергей Кравцов. «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», - сказал он на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила - в правде!». С какого года уроки истории будут введены в первых классах, Кравцов не уточнил. Напомним, что сейчас этот предмет появляется в программе только в пятом классе. Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика