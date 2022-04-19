В Кремле прокомментировали опубликованное СБУ видеообращение Медведчука

Накануне Служба безопасности Украины показала кадры обращения главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованное Службой безопасности Украины (СБУ) видеообращение украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Видели. Никакой реакции на настоящий момент нет», - сказал представитель Кремля.

Накануне СБУ показала кадры обращения главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» к лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Медведчук попросил об обмене его на «защитников» Мариуполя и жителей города.

Ранее двое сложивших оружие британцев попросили премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного депутата.

Они подчеркнули, что важно, чтобы Джонсон прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко обменять их на ее супруга - таким образом британский премьер сможет показать, что действительно заботится о согражданах.