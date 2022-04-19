Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий

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ВС РФ внедрят новые способы ведения боевых действий для лучшей адаптации к современным условиям вооруженного противоборства, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что реализация плана российского военного ведомства направлена на развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», - сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.