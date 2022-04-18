Ювелирная работа: как происходит погрузка ракеты на «Искандер» в ходе спецоперации

Все движения крана контролируют бойцы вручную, а сам процесс занимает считаные минуты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, как идет погрузка ракеты на пусковую установку ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.

Работа ювелирная, все движения крана контролируют бойцы вручную. Процесс занимает считаные минуты. Главное, чтобы ракета легла ровно, но когда работают профессионалы и руки помнят - все происходит на автоматизме.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную аэробаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов