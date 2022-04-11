Лавров заявил, что спецоперация РФ призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

По словам главы МИД РФ, это доминирование выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.

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Спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия 24».

Сегодня в Минобороны России сообщили о ликвидации техники зенитного ракетного дивизиона С-300, которая была направлена на Украину из Европы. До этого военное ведомство опубликовало кадры запуска сразу восьми ракет «Калибр» подряд по украинским целям с корабля ВМФ РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.