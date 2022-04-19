Украина потеряла 2353 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

Также, словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, уничтожено еще 256 установок РСЗО, 1014 орудий и минометов и 2208 единиц специальной военной автотехники. Также Украина потеряла 140 самолетов, 487 беспилотников и 252 зенитных ракетных комплекса.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Минобороны России рассказали о потерях военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, уничтожено еще 256 установок РСЗО, 1014 орудий и минометов и 2208 единиц специальной военной автотехники.

Кроме этого, официальный представитель Миноброны России отметил интенсивность работы артиллерии и ракетных войск - они нанесли удары по 1 260 военным объектам Украины.

Еще Игорь Конашенков заявил об уничтожении средствами ПВО украинского истребителя МиГ-29 в небе Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов