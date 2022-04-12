Силуанов предложил переадресовать США претензии кредиторов по неполучению выплат по евробондам

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Иностранные инвесторы не смогли получить выплаты из России из-за неправомерных действий банков и властей США, информация о дефолте по евробондам в РФ не соответствует действительности. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, предложив переадресовать данный вопрос в Штаты.

«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам... Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавших препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств... Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов», - цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Ранее Силуанов заявил, что РФ расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу. Он отметил, что средства иностранных компаний могут быть немедленно разблокированы при условии снятия с России запрета на валютные накопления.