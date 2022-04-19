Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 260 военным объектам Украины

По данным МО РФ, поражены две установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевка Вторая, а также 1 214 мест сосредоточения живой силы противника.

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Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесены удары по 1 260 военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, удалось поразить 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев и Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.

Также, добавил Конашенков в ходе брифинга, поражены две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевка Вторая, а также 1 214 мест сосредоточения живой силы противника.

В общей сложности, по информации Минобороны России, с начала спецоперации уничтожены 140 самолетов, 487 БПЛА, 252 ЗРК, 2 353 танка и других боевых бронемашин, 256 установок РСЗО, 1 014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 208 единиц военной автоспецтехники.

Сегодня утром российское оборонное ведомство показало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34. С помощью высокоточных ракет Х-29 боевым самолетам удалось уничтожить объекты военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов