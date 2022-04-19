В МО РФ завили об уничтожении украинского МиГ-29 средствами ПВО в Донбассе

Также перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У» и уничтожены четыре беспилотника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Малиновкой в Донецкой области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». В районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино уничтожены четыре беспилотника противника.

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотников.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34. С помощью высокоточных ракет Х-29 были уничтожены объекты военной инфраструктуры.

Накануне российское военное ведомство показало видео подготовки к боевым вылетам вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине.