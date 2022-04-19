В МО РФ заявили о перехвате двух украинских ракет комплекса «Точка-У»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что ракеты сбиты в районе населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили о перехвате двух украинских ракет комплекса «Точка-У». Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты "Точка-У"», - сказал Конашенков.

Также он сообщил об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России - они нанесли удары по 60 военным объектам Украины.

Кроме этого, по словам Конашенкова, Украина потеряла 2353 танка и других боевых бронированных машины за все время специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов