Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ нанесли удары по 60 военным объектам Украины

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". Также поражены три пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника», - добавил представитель МО РФ.

По словам Конашенкова, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 260 военным объектам.

По данным МО РФ, удалось поразить 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев и Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов