Огненный пуск Х-29: МО РФ показало кадры боевых вылетов Су-34 в спецоперации на Украине

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Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34. С помощью высокоточных ракет Х-29 самолеты уничтожили объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ в ходе спецоперации выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника. Ими используется широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

Боевые вылеты самолетов совершаются с оперативных аэродромов. Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всем систем авиационных комплексов, заправляют самолеты и выполняют подвеску авиационных средств поражения.

В время боевых вылетов экипажи применяют, в том числе, управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Вылеты на боевое применение выполняются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях.

«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты - это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа. Во время каждого вылета испытываешь большие перегрузки. Накладывается боевая обстановка. Выполняется противодействие ПВО украинских сил. Главное - четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника», - рассказал журналистам командир звена Су-34 Михаил.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Олег Давыденко.