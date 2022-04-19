МО РФ: высокоточными ракетами за ночь подавлены 13 украинских опорных пунктов и мест сосредоточения войск
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 украинских опорных пунктов, а также места сосредоточения живой силы и военной техники в районах Славянска, Барвенково и Попасной. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 260 украинским военным объектам, добавил официальный представитель Минобороны России.
Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34. С помощью высокоточных ракет Х-29 были уничтожены объекты военной инфраструктуры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов