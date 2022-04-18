Без герба Украины: как Бердянск возвращается к мирной жизни

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Раннее утро в Бердянске. На улицах - обычная городская суета: транспорт, прохожие, торговые палатки. У аптек и центров выдачи гуманитарной помощи - очереди. Город уже много дней живет именно в таком режиме. Поставки продовольствия и медикаментов идут из России, в то время как Украина поджимает со всех сторон.

Местная жительница Виктория Пахомова рассказывает, что в ее доме отключен газ.

«Мы не можем готовить. Электричество постоянно выключается. Это тот же террор, что был и в Крыму», - сетует она.

Еще одна наболевшая тема - связь, рассказывают жители. Она больше не объединяет. Многие, у кого родственники в других областях, попросту не могут им дозвониться. Украинские операторы блокируют звонки.

«Если праздные разговоры - почем колбаса - то пожалуйста. А если о серьезных вещах, о новом порядке - нас моментально выключают. Это явно прослушка», - говорит местная жительница Людмила Карпова.

То, что происходило здесь дальше, можно назвать свержением режима, сменой власти - как угодно. Главное, что для самих жителей Бердянска - это единственное верное на сегодняшний день решение. Оставшись без поддержки государства, они решают справляться самостоятельно. Все лишнее - долой с глаз и со здания городской администрации.

На центральной площади Бердянска каждый день собираются люди. Здесь формируется очередь на получение медикаментов, продовольственной помощи и ведется эвакуация из города.

Все по-новому, пусть и не без трудностей. В городе заработали и органы управления, и коммунальные предприятия, и объекты социальной сферы. И, конечно, охрана порядка - то, что требовалось наладить в первую очередь. Бороться с преступностью будет обновленный состав полиции. Пока в штате всего сотня сотрудников, но им помогают добровольцы. В городе дежурят народные патрули. В участке сформировано следственное подразделение, уголовный розыск, отдел общественной безопасности. А еще за весь период изъято свыше 500 единиц стрелкового оружия.

Изъятое оружие хранится в оружейной комнате бердянской военной комендатуры. Автоматы Калашникова в различных модификациях и боеприпасы к ним. Есть даже со свежими следами нагара - это говорит о том, что использовалось оружие совсем недавно.

От автоматных очередей и града снарядов совсем недавно сегодняшние беженцы укрывались в подвалах в Мариуполе. Когда вокруг гремели взрывы, пес по кличке Айс не отходил от хозяйки ни на шаг. Потом ехал в багажнике через блокпосты, подальше от обстрелов. По словам хозяйки Елены Клим, пес даже стал спасителем.

«Мне не тяжело с ним, он нас спас. Когда сильные обстрелы - собаки больше чувствую. Поэтому мы и ориентировались. В подвал сразу убегали», - вспоминает женщина.

Убежать пришлось очень далеко - за десятки километров. Из Мариуполя в Бердянск. Так же поступили тысячи людей, которые остались без крова. Обстрелами Вооруженных сил Украины уничтожены дома, стерты с лица земли кварталы и микрорайоны. Восстановлению там не подлежит ни одно здание.

Спастись от войны, но потерять все. Они делятся своими историями в очереди на прием к врачу. Здесь вместо рецепта сразу выдают лекарства. Сейчас выездные медосмотры в местах размещения беженцев проводят военные доктора. После всего, что людям пришлось пережить, это не просто поддержка, а необходимость, которая помогает справляться с нервами. Параллельно с оказанием помощи тем, кто уже выехал из опасных районов, эвакуация мирного населения из зоны боев продолжается.