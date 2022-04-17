В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Беззащитных не бросят: как ВС РФ досталяют гумпомощь в города Харьковской области

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
23:13 17.04.2022
Город Изюм оказался буквально на грани катастрофы, ведь граждане остались без электричества, питьевой воды, связи и отопления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Гуманитарные конвои пересекают пограничный переход по несколько раз в неделю. Водители многотонных фур, кажется, наизусть, без навигаторов знают местные дороги. Так же и с местами в поселках и городах Харьковской области, где люди, скрываясь в подвалах от обстрелов украинской артиллерии, ждут помощи.

Для местных жителей Изюма эта партия гуманитарного груза стала уже третьей. Город оказался буквально на грани катастрофы, ведь граждане остались без электричества, питьевой воды, связи и отопления. Столь необходимое продовольствие для жителей Изюма перевозят в трех грузовиках. Это мука, консервные изделия и различные крупы. Гуманитарную помощь собирали в Приморском крае, в общей сложности вышло свыше 25 тонн продовольствия.

«Люди воспринимают положительно, с нетерпением ждут помощи именно гуманитарной от РФ. Люди видят, что РФ пришла с миром и оказывает помощь населению страны и города», - говорит военнослужащий ВС РФ Тимур.

Кроме того, вместе с гуманитарным грузом в Изюм пришли два десятка автобусов, чтобы эвакуировать в Россию беженцев, которые больше полутора месяцев жили в подвалах. У многих из них сгорели или частично разрушены дома.

«Мы считаем, Украина все сделала. И мосты взорвали. Свои своих», - сказала местная жительница Валентина Банникова.

Житель Изюма Александр взял с собой в эвакуацию самое ценное - документы и спаниеля Хану, которая прошла с ним все испытания. А Марина Сидашова смогла, кажется, невероятное. Рискуя жизнью, женщина добралась из Петербурга в Изюм, чтобы забрать в Россию свою мать.

«Главное - к маме. Я готова была ползти, лезть. Ну, и вместе бояться не так страшно. Мы спали на полу. Соседи на ночь приходили», - описывает Марина.

Сотрудники МЧС выдают людям перед дальней дорогой воду и продукты питания. И они до сих пор не верят, что самое страшное осталось позади. На пути к российской границе автобусы прикрывают бойцы военной полиции. Пулеметчик Юрий, не отрываясь, следит за периметром, чтобы в любой момент пресечь возможное нападение диверсантов.

«Приходится очень внимательно на этих моментах. Складки местности и так далее. И особенно жилой сектор тоже надо», - рассказывает военнослужащий.

Во время короткой остановки в одном из городов пришлось пропустить колонну военной техники. Местные жители тут же подошли к гуманитарному конвою РФ и попросили продукты питания. Конечно же, сотрудники МЧС не отказали и предоставили им хлеб и консервы.

И подобная картина складывается во многих населенных пунктах Харьковской области. Люди нуждаются в продуктах первой необходимости. Помимо масштабных гуманитарных акций российские военные стараются оказывать жителям ежедневную помощь. Магазины не работают на десятки километров вокруг. В этом приграничном поселке остановилась привычная жизнь.

Люди практически всю гуманитарную помощь разбирают за считанные минуты. И гумпомощь обязательно привезут еще. Не бросят. Местным ждать помощи сейчас, кроме как от наших военных, неоткуда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:53 Армия
Видео
МО РФ: средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29
18:05 В стране и мире
В подмосковном МВД сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе в Одинцово
16:35 Армия
Видео
Глава ЛНР Пасечник наградил российских саперов, очистивших Луганскую ТЭС от взрывчатки
15:32 В стране и мире
Песков заявил, что РФ выдержит нынешнее противостояние с Западом
14:00 В стране и мире
Видео
«Отрезать от России»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил планы Украины по захвату ЛДНР
Популярное
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Видео
Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.