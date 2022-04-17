Беззащитных не бросят: как ВС РФ досталяют гумпомощь в города Харьковской области

Город Изюм оказался буквально на грани катастрофы, ведь граждане остались без электричества, питьевой воды, связи и отопления.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Гуманитарные конвои пересекают пограничный переход по несколько раз в неделю. Водители многотонных фур, кажется, наизусть, без навигаторов знают местные дороги. Так же и с местами в поселках и городах Харьковской области, где люди, скрываясь в подвалах от обстрелов украинской артиллерии, ждут помощи.

Для местных жителей Изюма эта партия гуманитарного груза стала уже третьей. Город оказался буквально на грани катастрофы, ведь граждане остались без электричества, питьевой воды, связи и отопления. Столь необходимое продовольствие для жителей Изюма перевозят в трех грузовиках. Это мука, консервные изделия и различные крупы. Гуманитарную помощь собирали в Приморском крае, в общей сложности вышло свыше 25 тонн продовольствия.

«Люди воспринимают положительно, с нетерпением ждут помощи именно гуманитарной от РФ. Люди видят, что РФ пришла с миром и оказывает помощь населению страны и города», - говорит военнослужащий ВС РФ Тимур.

Кроме того, вместе с гуманитарным грузом в Изюм пришли два десятка автобусов, чтобы эвакуировать в Россию беженцев, которые больше полутора месяцев жили в подвалах. У многих из них сгорели или частично разрушены дома.

«Мы считаем, Украина все сделала. И мосты взорвали. Свои своих», - сказала местная жительница Валентина Банникова.

Житель Изюма Александр взял с собой в эвакуацию самое ценное - документы и спаниеля Хану, которая прошла с ним все испытания. А Марина Сидашова смогла, кажется, невероятное. Рискуя жизнью, женщина добралась из Петербурга в Изюм, чтобы забрать в Россию свою мать.

«Главное - к маме. Я готова была ползти, лезть. Ну, и вместе бояться не так страшно. Мы спали на полу. Соседи на ночь приходили», - описывает Марина.

Сотрудники МЧС выдают людям перед дальней дорогой воду и продукты питания. И они до сих пор не верят, что самое страшное осталось позади. На пути к российской границе автобусы прикрывают бойцы военной полиции. Пулеметчик Юрий, не отрываясь, следит за периметром, чтобы в любой момент пресечь возможное нападение диверсантов.

«Приходится очень внимательно на этих моментах. Складки местности и так далее. И особенно жилой сектор тоже надо», - рассказывает военнослужащий.

Во время короткой остановки в одном из городов пришлось пропустить колонну военной техники. Местные жители тут же подошли к гуманитарному конвою РФ и попросили продукты питания. Конечно же, сотрудники МЧС не отказали и предоставили им хлеб и консервы.

И подобная картина складывается во многих населенных пунктах Харьковской области. Люди нуждаются в продуктах первой необходимости. Помимо масштабных гуманитарных акций российские военные стараются оказывать жителям ежедневную помощь. Магазины не работают на десятки километров вокруг. В этом приграничном поселке остановилась привычная жизнь.

Люди практически всю гуманитарную помощь разбирают за считанные минуты. И гумпомощь обязательно привезут еще. Не бросят. Местным ждать помощи сейчас, кроме как от наших военных, неоткуда.